Ходоки налево: астрологи назвали склонные к адюльтеру знаки Зодиака

21 апреля 2019, 06:33

Среди женщин меньше всего можно дождаться измены от Тельцов и Раков.

Знаки Зодиака_астрология
Названы самые изменяющие знаки Зодиака / rabstol.net

Как утверждают астрологи, среди мужчин самыми большими изменниками оказались родившиеся под несколькими знаками Зодиака.

Среди них - Львы, причем они способны пойти "налево" ради карьеры. Причем среди них немало альфонсов, и они не считают это чем-то позорным.

В то же время представителей сильной половины человечества, родившихся под знаками Рыб, Весов, Тельцов и Овнов на измены толкает банальная женская сексуальность и красота.

Астрологи подчеркивают, что среди женщин меньше всего можно дождаться измены от Тельцов и Раков. В то же время, если они на это решились, то скорей всего их союз дал серьезную трещину, которая приведет к полному разрыву.

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Интересно отметить, что дамы Стрельцы и Близнецы изменяют с удовольствием, но из семьи предпочитают не уходить, а делают свои адюльтеры по-тихому. Кроме того, женщины-Весы чрезвычайно долго решаются на измену, но пока суть да дело, спрос на нее падает.

И наконец, по словам астрологов, Водолеи обоих полов предпочитает не заводить связи на стороне, считая это ниже своего достоинства, а если они теряют интерес к партнеру, то разводятся, пишет life.ru.

Напомним, ранее астрологи назвали самый опасный знак Зодиака.

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