Ученые озвучили способ снижения вероятности инсульта

Медики полагают, что дачные хлопоты могут иметь положительный эффект.
Ученые Университетского колледжа в Лондоне провели исследования, в которых приняли участие порядка 90 тысяч взрослых добровольцев от 40 до 85 лет.
Как сообщается в результатах научного эксперимента, регулярные работы в саду и огороде снижали у них риск инсульта или сердечного приступа на 12%.
Исследователи пояснили пользу дачной работы, которая, как правило, состоит из множества мелких движений, которые являются наиболее оптимальной нагрузкой для сердца.
Иными словами, занимаясь садом и огородом в умеренном темпе, мы обеспечиваем себе полноценную кардионагрузку, не перегружающую сердечно-сосудистую систему.
Учены также констатируют, что люди в возрасте старше 50 лет, которые часто занимаются земельными работами – выращивают овощи, фрукты, ягоды, цветы – ощущают себя гораздо счастливее и моложе. Также они склонны к организованности и стрессоустойчивости.
Напомним, ученые отследили неврологическую основу ночных кошмаров, подобравшись к самой сути плохих снов.