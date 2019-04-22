Ученые озвучили способ снижения вероятности инсульта

Инсульт реже выбирает объектом для атаки активных дачников / Фото: pixabay.com

Ученые Университетского колледжа в Лондоне провели исследования, в которых приняли участие порядка 90 тысяч взрослых добровольцев от 40 до 85 лет.

Как сообщается в результатах научного эксперимента, регулярные работы в саду и огороде снижали у них риск инсульта или сердечного приступа на 12%.

Исследователи пояснили пользу дачной работы, которая, как правило, состоит из множества мелких движений, которые являются наиболее оптимальной нагрузкой для сердца.

Иными словами, занимаясь садом и огородом в умеренном темпе, мы обеспечиваем себе полноценную кардионагрузку, не перегружающую сердечно-сосудистую систему.

Учены также констатируют, что люди в возрасте старше 50 лет, которые часто занимаются земельными работами – выращивают овощи, фрукты, ягоды, цветы – ощущают себя гораздо счастливее и моложе. Также они склонны к организованности и стрессоустойчивости.

Напомним, ученые отследили неврологическую основу ночных кошмаров, подобравшись к самой сути плохих снов.