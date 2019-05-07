Астролог назвал самый неудачливый знак Зодиака в мае-2019

Назван самый неудачливый Знак Зодиака / Imenno

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду назвал самый невезучий знак Зодиака месяца.

"Ракам будет не везти больше всего. В их зодиакальный знак во второй половине месяца войдет Марс, что будет значить ломание судьбы и повышенную травмоопасность", - отметил Росс.

По словам астролога, у Раков будут возможные самые неблагоприятные и опасные для них ситуации.

"Например, шел-шел по улице – сломал ногу, или кирпич на голову упадал... Крайне высокая травмоопасность!", - добавил он.

Читайте такжеФартовый Телец и несчастный Рак: гороскоп на май для всех знаков ЗодиакаКроме того, астролог предупрел, что у Раков возможны разрушительные взаимоотношения в семье, браке, потому возрастет опасность развода. Также возможна потеря земельного участка и махинации, связанные с покупкой недвижимости.

Кроме Раков в этом месяце неудачниками станут Козерог, Весы и Овен. Он составил гороскоп для остальных лузеров и рассказал, чего опасаться.