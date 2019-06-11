Названы знаки Зодиака, способные устроить "подлянку"

Телец, Рак и Стрелец способны устроить "подлянку", узнали журналисты / Imenno

Из 12 знаков Зодиака представители трех — Телец, Рак и Стрелец — чаще всего способны устроить подлянку окружающим.

С людьми, рожденными под этими знаками, лучше не делиться секретами, сообщает Обозреватель.

Телец считается самым подлым из знаков Зодиака. Тельцы склонны к перемене настроения, желаний и мыслей, у них двойственная натура. Они убеждены, что их капризам все должны потакать.

"…сегодня представители этого знака за вас, а завтра — против…", — предупредило издание.

Раки — эгоисты и очень эмоциональны, они склонны не обращать внимания на чужие потребности и желания. Разгневанные Раки могут изливать свой гнев бурно и долго. Рожденные под этим знаком люди готовы на многое, чтобы достичь намеченных целей.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, призвание которых — раздражать"Дорвавшись до власти, Раки могут стать деспотичным правителем или тираном…", — отмечается в материале.

Стрельцы тоже эгоистичны и могут устроить подлянку любому человеку, если будут считать, что им это выгодно.

Люди, рожденные под этим знаком, с радостью используют раскрытые им секреты для своей выгоды.

Ранее астролог Влад Росс рассказал Главреду гороскоп на июнь 2019 для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировал, что везунчиками первого летнего месяца станут Стрелец, Рыбы, Близнецы и Дева.