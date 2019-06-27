Психолог назвала единственное условие для хранения верности

Верность нужно хранить, поскольку так хочется, считает психолог / АстроМера

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко считает, что верность нужно хранить, поскольку так хочется.

Мораль не должна регулировать верность, написала эксперт на своей странице в Instagram.

По ее мнению, человек может нравиться многим, но выбирать одного, не из-за детей и общего жилья, а поскольку каждый день партнер поступает так, что он является лучшим в условиях жесткой конкуренции.

"…Сразу хочу подчеркнуть, что я двумя руками за светлые семейные ценности. Только мне не нравится идея о том, что верность хранят, потому что должны, потому что так правильно, а не потому, что так хочется…", — отметила психолог.Ранее американские психологи провели исследование и выяснили, что отношения, в которых партнеры периодически расстаются и снова сходятся (цикличные отношения) разрушают психику.