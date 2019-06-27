Психолог назвала единственное условие для хранения верности

Дети и общее жилье не должны быть основной причиной для хранения верности партнеру, полагает эксперт.
Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко считает, что верность нужно хранить, поскольку так хочется.
Мораль не должна регулировать верность, написала эксперт на своей странице в Instagram.
По ее мнению, человек может нравиться многим, но выбирать одного, не из-за детей и общего жилья, а поскольку каждый день партнер поступает так, что он является лучшим в условиях жесткой конкуренции.
"…Сразу хочу подчеркнуть, что я двумя руками за светлые семейные ценности. Только мне не нравится идея о том, что верность хранят, потому что должны, потому что так правильно, а не потому, что так хочется…", — отметила психолог.Ранее американские психологи провели исследование и выяснили, что отношения, в которых партнеры периодически расстаются и снова сходятся (цикличные отношения) разрушают психику.