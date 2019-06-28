Психолог назвала главную "работу" женщины

Главная "работа" женщины — быть радостной, сообщила Наталья Холоденко / B17

Женщину нельзя давить обязанностями, винить в том, что она слишком много хочет, поскольку быть радостной — ее главная "работа".

Женщину не стоит пытаться вписать в трафарет характера, она беспричинная, написала психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

По ее слова, представительница прекрасного пола — просто луч, солнечный зайчик.

"…Ее нельзя давить обязанностями, винить в том, что слишком много хочет… она хочет, сколько хочется — не больше и не меньше. Просто потому, что быть радостной — это ее главная работа. Иначе как она одарит любовью других?" — задалась вопросом эксперт.

Ранее психолог Диана Щербанская сообщила, что есть несколько типов женщин, которые могут погубить мужчин — мать, сексуальная фантазия, "бедная овечка" (потерянная дочь) и сирена.