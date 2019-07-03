Диетолог развенчала миф о питье во время еды

Некоторую еду можно запивать небольшим количеством воды, сообщила диетолог / Вокруг света

Информация о том, что запивать еду водой нельзя, является мифом, — пить во время еды не вредно.

Важно понимать, сколько пить жидкости и с чем, и следить за своими ощущениями, написала диетолог Светлана Фус в Instagram.

По ее словам, плотную еду, которая сложно жуется, суховата и не глотается, можно запить небольшим количеством воды.

"…можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательней его пережевать, а это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда", — подчеркнула диетолог.Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила Главреду, что украинцы мало живут, поскольку неправильно питаются, в частности, едят слишком много сладостей, изделий из белой очищенного муки, а также имеют плохие привычки.