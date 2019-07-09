"Фатальная ночь": астролог предупредила об опасности серединной точки коридора затмений

"Коридор" продлится со 2 по 16−17 июля

Ночь с 9 на 10 июля будет срединной точкой коридора затмений, которая считается самым опасным временем, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

Она напомнила, что "коридор" продлится со 2 по 16−17 июля, а под ударом в это время будут находиться прежде всего люди, рожденные под знаками Рака и Козерога (в первом знаке 2 июля произошло солнечное затмение, во втором 10 июля произойдет лунное), также прочувствуют на себе его влияние те, кто родился под знаком Льва и Весов.

"Нынешний коридор затмений укажет на те проблемные моменты, которые мешают жить. Внимательно следите за тем, что будет с вами происходить — ни одно событие не случится просто так, каждое станет либо причиной, либо следствием того, что вы совершили ранее", - пояснила она в интервью Фактам.

По ее словам, срединной точкой коридора затмений является время между ними, поделенное пополам — в этот раз она выпадает в ночь с 9 на 10 июля.

Читайте такжеСолнечное затмение: астролог сказал, кому светят особые события"Это время обещает быть самым фатальным в течение всего коридора затмений. Все, что происходит в срединной точке затмений, заранее предопределено судьбой, и никакие действия, предпринятые человеком, не в состоянии на эти события повлиять: то, что должно произойти, обязательно произойдет. То же самое можно сказать о людях, которые появятся на свет в это время. В течение жизни они как будто идут по заданному пути, не имея возможности сделать шаг в сторону — в отличие от других людей в своей судьбе они не властны ни в чем", - утверждает Витторк.

Она добавила, что в период коридора затмений, и особенно его срединной точки, не стоит приступать к реализации новых проектов и принимать решения, от которых в ближайшее время будет зависеть ваша жизнь, а подобные планы нужно перенести на другое время.

В то же время астропсихолог сообщила, что дата срединной точки может стать одним из самых счастливых дней в жизни.

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"Срединная точка затмений может сделать из каждого человека волшебника, который в состоянии изменить свою жизнь к лучшему. Но, повторюсь, касается это только тех моментов, в которых вы — даже в случае проигрыша — ничего не теряете, в отношении проектов, на которые вы делаете серьезную ставку, лучше не рисковать", - резюмировала она.

Напомним, ранее астролог объяснила, как вести себя во время затмений.