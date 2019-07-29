Спортивный диетолог раскрыла, как уменьшить тягу к сладкому

29 июля 2019, 05:28

Чаще всего людей тянет к сладкому по одной причине, отметила эксперт.

Причина тяги к сладкому — Авокадо уменьшает тягу к сладкому, сообщила спортивный диетолог
Авокадо уменьшает тягу к сладкому, сообщила спортивный диетолог / 1zoom.ru

Ряд продуктов уменьшают тягу к сладкому, в частности, красная рыба, ягоды и 85%-й черный шоколад.

В большинстве случаев человека тянет к сладкому, если он не доедает нужное для организма количество сложных углеводов, написала спортивный диетолог Ольга Усенко в Instagram.

Эксперт отметила, что человеку в день нужно минимум 2 грамма углеводов на 1 килограмм массы тела, а также достаточное количество белка (большинству людей в день достаточно потреблять 0,6-1 грамм белка — Ред.).

Усенко добавила, что, если тяга к сладкому не из-за нехватки сложных углеводов, то тогда эту проблему могут помочь решить такие продукты: 

  • Орехи;
  • Авокадо;
  • Финики без сахара;
  • Виноград;
  • Йогурт и смузи на его основе;
  • Ваниль;
  • Корица.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская предупреждала, что постоянная тяга к сладкому может свидетельствовать о нечувствительности клеток организма человека к инсулину, который вырабатывается (инсулинорезистентность). Медик отметила, что такое состояние — предвестник сахарного диабета.

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сладкое диетолог Ольга Усенко
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