Спортивный диетолог раскрыла, как уменьшить тягу к сладкому

Авокадо уменьшает тягу к сладкому, сообщила спортивный диетолог / 1zoom.ru

Ряд продуктов уменьшают тягу к сладкому, в частности, красная рыба, ягоды и 85%-й черный шоколад.

В большинстве случаев человека тянет к сладкому, если он не доедает нужное для организма количество сложных углеводов, написала спортивный диетолог Ольга Усенко в Instagram.

Эксперт отметила, что человеку в день нужно минимум 2 грамма углеводов на 1 килограмм массы тела, а также достаточное количество белка (большинству людей в день достаточно потреблять 0,6-1 грамм белка — Ред.).

Усенко добавила, что, если тяга к сладкому не из-за нехватки сложных углеводов, то тогда эту проблему могут помочь решить такие продукты:

Орехи;

Авокадо;

Финики без сахара;

Виноград;

Йогурт и смузи на его основе;

Ваниль;

Корица.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская предупреждала, что постоянная тяга к сладкому может свидетельствовать о нечувствительности клеток организма человека к инсулину, который вырабатывается (инсулинорезистентность). Медик отметила, что такое состояние — предвестник сахарного диабета.