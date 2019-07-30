Ученые вывели безвредную форму похудения: проще некуда

Ученые назвали простую формулу похудения / Единственная

2 года ученые из университета Дьюка (Северная Каролина, США) проводили исследование, которое показало: существует достаточно простой путь похудеть и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, для этого нужно просто сократить калорийность питания. В исследовании принимали участие люди до 50 лет. Каждый из них сократил свой рацион на 300 калорий, и результат не заставил себя ждать – в среднем, они похудели на 7 килограмм.

Как же определить свою норму и количество калорий, которые стоит урезать в рационе?

Сориентироваться помогает так называемая формула поддерживающей калорийности.

Для расчета поддерживающей калорийности вам нужно умножить ваш нынешний вес на коэффициент вашей активности. В зависимости от образа жизни и занятий коэффициент будет таким:

28 — малоактивный образ жизни (работаете в офисе / сидите дома/ не занимаетесь спортом);

31 — вы активный (проходите по 10 тысяч шагов в сутки и тренируетесь 2-3 раза в неделю);

33 — вы очень активный (5 тренировок в неделю и более).

Например, человек весит 68 кг, но при этом ходит в тренажерный зал 3 раза в неделю. Значит, для поддержания веса стоит употреблять 2108 ккал в сутки (68 Х 31 = 2108). А чтобы похудеть, нужно вычесть 15%: 2108 - 15% = 1791 ккал в сутки.

Исследователи советуют обязательно следить за весом, чтобы корректировать формулу питания.

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