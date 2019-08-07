Смертельная болванка из космоса: названа дата сближения с Землей гигантского астероида

Стало известно о новой опасности из космоса / Открытые источники

Огромный астероид 2006 QQ23 в субботу, 19 августа приблизится к Земле со скоростью 16 772 километров в час.

Размер небесного тела составляет почти 600 метров в диаметре. В то же время в NASA утверждают, что астероид должен пролететь мимо Земли на безопасном расстоянии.

Между тем расстояние между астероидом и Землей в самой ближайшей точке должно составить около 7,5 миллионов километров. Как уверяют специалисты Линдли Джонсон и Келли Фаст из Управления по координации планетарной обороны NASA, жителям планеты ничего не угрожает.

Специалисты утверждают, что по космическим меркам 8 миллионов километров это действительно очень малое расстояние до Земли. Поэтому такие объекты ученые и называют околоземными.

Отметим, что, например, Луна находится от нас в 384 000 километров, что примерно в 20 раз ближе.

Ранее сообщалось, что рядом с Землей пролетит астероид размером с футбольное поле. Он не столкнется с планетой, но сможет спровоцировать уничтожающие кислотные дожди по всему миру.