Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака

10 августа 2019, 06:13

Скорпион, Рак, Дева, Козерог и Рыбы попали в топ-5 самых колючих знаков Зодиака.

Знаки Зодиака
Названы самые агрессивные знаки Зодиака / Imenno

Астролог Влад Росс составил рейтинг наиболее агрессивных знаков Зодиака. По словам астролога, главными "злюками" являются Скорпионы.

"Представители этого знака часто мстительны. А, если учесть, что они еще и злопамятны, то нужно быть готовым к тому, что Скорпион может отомстить вам через 10-20 лет после обиды. Вспомнит что-то плохое о человеке и смачно отомстит. Это – самый ядовитый и злобный знак. А точнее будет сказать так: Скорпион по своей сути добр, но его беда в том, что он слишком хорошо помнит старые обиды. Окружающим нужно быть очень аккуратными с представителями этого непростого знака, потому что Скорпион никогда не забудет даже мелкую обиду, особенно если его задели за "больное". И, мстя, Скорпион всегда будет стараться ужалить вас в самое больное место", - отметил Росс в комментарии Главреду.

Читайте такжеОт гнева до секса: астрологи назвали отпетых скандалисток среди знаков ЗодиакаНа втором месте агрессивных знаков Раки.

"Они так просто не забудут и не простят вам обиду. Их смело можно назвать самым обидчивым знаком Зодиака. Если Скорпион, помня обиду, мстит обидчику, то Рак больше переживает случившееся внутри себя, по сути, занимаясь мазохизмом. То есть Ракам не свойственна мстительность, но присуще свойство хорошо помнить обиду", - объяснил эксперт.

Дев также можно отнести к "колючкам", уверен астролог.

"Этот знак старается помнить все обиды до мелочей. Его "подколки" и критика просто безграничны. Он может раскритиковать, как никто другой, разнести своими упреками и замечаниями в пух и прах. Девы не лезут за словом в карман. Часто ведут себя, как ёж. Девы – самый колючий знак Зодиака", - заявил Росс.

Козероги запоминают обиды гораздо в меньшей степени, чем другие знаки Зодиака, потому что стараются не зацикливаться на них. Особенно – если это будет вопрос долга и чести, отмечает астролог.

По мнению Росса, Рыбы еще один знак, который не прощает измен.

Читайте такжеЛетают в облаках: названы самые эмоциональные знаки Зодиака"Они на почве ревности способны даже убить. Рыбы также не прощают обмана, хотя сами очень любят пофантазировать, приукрасить и приврать. Они категорически не переносят, когда лгут им. Рыбы способны отвернуться раз и навсегда – они не будут мстить и попрекать, но и иметь дел с вами больше не будут", - заявил эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на август и назвал самые удачливые знаки Зодиака, а также те, которым будет катастрофически не фартить.

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