Стресс может быть полезным: ученые сделали неожиданный вывод

13 августа 2019, 02:34

Умеренные уровни стресса играют роль "прививки" и повышают уровень устойчивости человека к будущим трудностям.

стресс
Опасным является только хронический или травматический стресс / Телеграф

Стресс – это хорошо или плохо? Этим вопросом задаются многие современные люди, которые живут в бешеном ритме и подвергаются психологическим нагрузкам. Ученые Американской психологической организации ответили на этот вопрос, заявив, что стресс и тревога не всегда вредны для человека. Более того, в некоторых случаях они могут быть даже полезны для организма.

На сегодняшний день стресс стал неотъемлемой частью жизни общества, пишет Naked science. Мы подвергаемся стрессу тогда, когда действуем на пределе своих возможностей или нам приходится даже выходить за эти пределы. При этом стресс может быть следствием как негативных, так и позитивных событий. Его умеренные уровни могут выступать в качестве "прививки" и повышать уровень устойчивости человека к будущим трудностям. Опасным же стресс становится только в том случае, если он хронический или травматический. В других ситуациях это состояние помогает организму адаптироваться и выживать.

Читайте такжеНазваны главные признаки выгорания на работеЧто касается состояния тревоги, то она тоже может быть полезной. По словам исследователей, это внутренняя система сигнализации, которая предупреждает людей о внешних и внутренних угрозах. Чтобы тревога пошла во благо, нужно научиться правильно на нее реагировать.

Однако, постоянно жить в условиях стресса и тревоги ученые не рекомендуют. Если не удается уменьшить их уровень, лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Напомним, ранее специалисты дали дельные советы тем, кто уже выгорает на работе. В частности, эксперты рекомендуют общаться с родными, обнимать любимых, избегать конкуренции на работе и найти хобби.

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