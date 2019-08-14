Ученые выяснили, от каких факторов зависит длина пенисов

Морковка. Иллюстративное фото / Люкс.фм

Извечная проблема – способен ли пенис увеличиваться/уменьшаться на протяжении жизни никак не давала покоя группа биологам из колледжа Маунт-Холиок (штат Массачусетс, США).

После двухлетних изнурительных исследований ученые установили − у отдельных особей животного мира размер пениса вполне может меняться, сообщает портал журнал Максим.

Исследователи наблюдали за утками двух видов — малой морской чернети (Aythya affinis) и американской савки (Oxyura jamaicensis). Всех подопытных птиц разделили на две группы − в первой самцы и самки ходили попарно, а во второй за секс с одной самкой претендовало несколько селезней.

В конечном итоге, у представителей Aythya affinis из группы №1 все осталось без изменений, а у самцов из второй группы, которым приходилось жестко конкурировать за самку, пенисы увеличились − поскольку с такими органами выше шансы на успешное оплодотворение.

С утками вида Oxyura jamaicensis из группы №2 все получилось несколько сложнее. Но год через год пенисы и у них подросли. По словам ученых, у самцов этого вида в условиях стресса, вызванного битвами за самку, куда медленнее выделяется гормон, отвечающий за размер половых органов и яркую окраску.

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