Катастрофа для сосудов: как помочь себе при магнитных бурях 16-17 августа 2019

Как помочь себе при магнитных бурях / 1zoom.ru

Сильные магнитные бури 16-17 августа 2019 в первую очередь ударят по сосудам и голове: люди будут жаловаться на головные боли (вплоть до мигреней), головокружения, тахикардию и общий упадок сил.

К этому не просто стоит готовиться морально, но и поберечь себя физически.

Для начала уже сегодня, 15 августа, стоит лечь спать пораньше, чтобы хорошенько выспаться.

Свой рацион надо планировать таким образом, чтобы в нем не было тяжелой жирной и слишком острой пищи: не стоит сейчас отвлекать ресурсы организмы на ее более силозатратное переваривание. Тем более, что сейчас идет Успенский пост 2019, так что со всех сторон предпочтительнее поесть овощей и фруктов.

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Симптомы при магнитных бурях

Помимо уже указанных магнитные бури зачастую провоцируют:

сонливость или же, наоборот, бессонницу;

резкое ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В дни магнитных бурь перво-наперво нужно избегать переедания: оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Из методов народной медицины стоит упомянуть чай с мятой. Мята помогает унять головную боль и головокружение. В ней также содержатся вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.