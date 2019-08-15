Катастрофа для сосудов: как помочь себе при магнитных бурях 16-17 августа 2019

Прогноз магнитных бурь на август 2019 сулит мощную бурю 16-17 августа, к которой лучше быть готовым.
Сильные магнитные бури 16-17 августа 2019 в первую очередь ударят по сосудам и голове: люди будут жаловаться на головные боли (вплоть до мигреней), головокружения, тахикардию и общий упадок сил.
К этому не просто стоит готовиться морально, но и поберечь себя физически.
Для начала уже сегодня, 15 августа, стоит лечь спать пораньше, чтобы хорошенько выспаться.
Свой рацион надо планировать таким образом, чтобы в нем не было тяжелой жирной и слишком острой пищи: не стоит сейчас отвлекать ресурсы организмы на ее более силозатратное переваривание. Тем более, что сейчас идет Успенский пост 2019, так что со всех сторон предпочтительнее поесть овощей и фруктов.
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Симптомы при магнитных бурях
Помимо уже указанных магнитные бури зачастую провоцируют:
- сонливость или же, наоборот, бессонницу;
- резкое ухудшение самочувствия,
- раздражительность,
- рассеянность внимания.
Магнитные бури: что делать
В дни магнитных бурь перво-наперво нужно избегать переедания: оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.
Из методов народной медицины стоит упомянуть чай с мятой. Мята помогает унять головную боль и головокружение. В ней также содержатся вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.
По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.
"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.