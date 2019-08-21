Доктор Комаровский предупредил об опасности антибиотиков

Антибиотики – это не игрушка, предупредил кандидат наук.
Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил о необходимости осторожного использования популярных во всем мире препаратов - антибиотиков.
В Instagram врач опубликовал инфографику, в которой объяснил, почему опасно необдуманное применение антибиотиков. По словам Комаровского, среди бактерий есть небольшое количество уже резистентных к этим препаратам. И когда антибиотик уничтожает неустойчивые к нему бактерии, резистентные могут передавать свою устойчивость другим. Таким образом, устойчивые к антибиотику бактерии имеют возможность расти и распространяться.
"Используйте антибиотики осторожно! Это не игрушка!", - подытожил Комаровский.
Напомним, ранее Евгений Комаровский очень жестко раскритиковал мазь Вишневского, буквально "смешав ее с грязью". По его словам, мазь Вишневского не имеет никакого отношения к медицине.