Доктор Комаровский предупредил об опасности антибиотиков

Евгений Комаровский посоветовал использовать антибиотики острожно/ Фото Facebook

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил о необходимости осторожного использования популярных во всем мире препаратов - антибиотиков.

В Instagram врач опубликовал инфографику, в которой объяснил, почему опасно необдуманное применение антибиотиков. По словам Комаровского, среди бактерий есть небольшое количество уже резистентных к этим препаратам. И когда антибиотик уничтожает неустойчивые к нему бактерии, резистентные могут передавать свою устойчивость другим. Таким образом, устойчивые к антибиотику бактерии имеют возможность расти и распространяться.

"Используйте антибиотики осторожно! Это не игрушка!", - подытожил Комаровский.

Instagram Евгений Комаровский

Напомним, ранее Евгений Комаровский очень жестко раскритиковал мазь Вишневского, буквально "смешав ее с грязью". По его словам, мазь Вишневского не имеет никакого отношения к медицине.