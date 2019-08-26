Два дня катастроф и несчастий: астролог назвал опасные дни недели

Согласно гороскопу, следует быть внимательными на дорогах 29-30 августа.
Неделя 26 августа-1 сентября будет супер-временем для активности, деловитости, планов и проектов. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
"Этот период может быть атмосферным и очень важным. Также можно смело отправляться на шопинг", - отметил астролог.
Но, в то же время, вторая половина недели может быть опасной.
"Третье новолуние произойдет 30 августа в зодиакальном знаке Девы, в 7-ом градусе. В это время велика опасность ДТП и несчастных случаев, поскольку будет мощное соединение Солнца, Луны, Меркурия и Марса, где Меркурий означает передвижения, а Марс – вероятные ДТП", - предупредил Росс.
Читайте такжеЗеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на ДонбассеПо словам астролога, 29-30 августа будет сохраняться опасность самых крупномасштабных аварий.
"Будут куда-то падать или врезаться грузовики, автобусы, то есть будут несчастные случаи на дорогах. Поэтому детей с отдыха в город лучше забрать заранее или уже после 1 сентября, чтобы детские автобусы не попадали в опасные происшествия", - резюмировал он.
Ранее Влад Росс составил гороскоп на август и назвал самые удачливые знаки Зодиака, а также те, которым будет катастрофически не фартить.