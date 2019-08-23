Ученые пояснили роль рыбьего жира в лечении диабета

Рыбий жир бесполезен в борьбе с диабетом / Фото: ludusteam.ru

Британские ученые по заказу Всемирной организации здравоохранения провели масштабные исследования для установления влияния рыбьего жира на организм людей, страдающих диабетом.

Как сообщает в исследовании экспертов из Университета Восточной Англии, кислоты Омега-3 не оказывают абсолютно никакого воздействия на организм диабетчиков.

Специалисты для участия в эксперименте пригласили 58 тысяч пациентов, которых разделили на две группы. Одни принимали рыбий жир непродолжительное время, а вторые пропили длительный курс. Риск развития диабета у всех добровольцев оказался на уровне 4%, как и уровень гемоглобина, инсулина и глюкозы.

Читайте такжеУченые указали на пользу и вред растворимого кофе"Наше предыдущее исследование показало, что добавки Омега-3 с длинной цепью, включая рыбий жир, не защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или смерти. Наш новый обзор показывает, что они не предотвращают и не лечат диабет", - рассказал автор работы Ли Хупер.

Ученые выявили, что большие дозы рыбьего жира, напротив, ухудшают метаболизм глюкозы, поэтому суточная норма не должна превышать 4,4 грамма.

Напомним, ученые пришли к выводу, что регулярное употребление натурального сыра и творога способно предотвратить развитие сахарного диабета.