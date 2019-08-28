Эксперты назвали лучшие сочетания продуктов для похудения

28 августа 2019, 04:22

Несколько килограммов можно сбросить за счет коррекции рациона.

кофе
Кофе с корицей эффективно снижает уровень голода / Фото kivahan.ru

Эксперты назвали лучшие пары продуктов для похудения, которые нужно обязательно включить в свое ежедневное меню. Причем несколько килограммов можно сбросить без изнурительных тренировок – только за счет коррекции рациона.

Так, для быстрого избавления от лишнего веса, нам нужно "умное" питание, пишет МедикФорум.  То есть следует не только правильно выбирать те или иные продукты, но и по-умному сочетать их между собой.

Лучшие сочетания продуктов для похудения

Кофе и корица – вместе ониэффективно снижают уровень голода и предотвращают переедание. В самой корице нет калорий, она содержит мощные антиоксиданты, способствующие избавлению от жира на животе, а кофе сам по себе снижает аппетит.

Зеленый чай с лимоном – эта парочка приводит к ускоренной потере веса. Зелёный чай богат на антиоксиданты, он ускоряет метаболизм и способствует процессу окисления жира. Катехины в чае ускоряют сжигание лишнего жира. Лимон также способствует сжиганию жира.

Миндаль и йогурт – полезны для талии. Йогурт увеличивает реабсорбцию ликопина, что, помимо всего прочего, сокращает опасность рака. Миндаль же насыщен витаминами.

Кайенский перец и курица. Курица относится к постным разновидностям мяса. После ее употребления возникает длительное ощущение сытости. Кайенский перец - мощный жиросжигающий продукт, который содержит капсаицин, подавляющий аппетит. Он также увеличивает способность организма конвертировать пищу в энергию.

Картофель с перцем. С помощью картошки можно уменьшить вздутие, также она является прекрасным источником калия, ускоряет процесс сжигания жировых клеток и снижает уровень холестерина. Если добавить черный перец, картошка станет еще более полезной для здоровья. Чёрный перец содержит алколоид пиперин, мешающий формированию новых клеток жира.

Напомним, ранее британский диетолог Грейми Томильсон дал простой и действенный совет, как похудеть без диет.

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