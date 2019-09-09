Конец света 23 сентября: Земля остановится, "сойти" никто не сможет - ученые

Конец света наступит 23 сентября / vladtime.ru

День осеннего равноденствия 23 сентября 2019 подготовил "ужасный подарок" для жителей Земли и вполне может стать началом конца света.

По информации геофизиков, 23 сентября начнется Армагеддон. Ученые пришли к такому выводу, ибо скорость вращения Земли катастрофически упала и продолжает уменьшаться.

"Это приводит к следующим последствия – день удлиняется. Если не вдаваться в подробности, то в северном полушарии светлая часть дня становится несколько длиннее, чем в зимний период. Но это толкование подходит только для непосвященных. Геофизики приходят к более глубинным выводам – дни увеличивают свои временные рамки не только в весенний период. Причина удлинения дня лежит, прежде всего, в воздействии Луны", - высказался эксперт.

Так вот, на основании данных о снижении скорости вращения Голубой планеты, исследователи высчитали тот самый последний день Страшного суда.

"Земля остановилась после постоянного вращения не случайно - это роковой день для Солнечной системы", - убежден специалист в области изучения космоса.

Гипотеза геофизиков об остановке Земли / vladtime.ru

Также ученые говорят, что 23 сентября Луна сорвется с катушек и устроит невиданный погром.

"Когда Луна влияет на приливы и отливы, мы не замечаем связи, но Луна после сближения с Сатурном и Ураном в сентябре 2019 года станет бомбой замедленного действия. Сорвётся спутник с катушек – 23 сентября", - бьет тревогу ученый.

К слову, геофизики из Гринвичской королевской обсерватории вычислили истинные стороны света, учитывая изменения на планете и перемещения магнитных полей. По данным Британской геологической службы, это не окажет влияния на работу систем GPS, магнитных компасов и гирокомпасов, но самое сильное влияние на скорость вращения Земли.

"Временные рамки стираются на Гринвиче, далее грядёт коллапс суточного и годового баланса. 23 сентября Луна "растянет день". А потом все на Земле вмиг развалится, разрушится и бухнет. Катастрофы одна за другой уничтожат планету", - заявили геофизики.

Таким образом, согласно последним исследованиям, 23 сентября Земля примет вечное наказание. Из-за процесса торможения Земли Луной стартует Армагеддон.

Добавим, что из-за того, что Луна - единственный спутник Земли, ее и обвиняют в остановке Земли.

При этом не все ученые подтвердили эту теорию и настаивают, что конца света не будет, передает vladtime.

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