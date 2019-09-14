Гороскоп на завтра: кому грозит "щекотливый" день

Близнецам, Ракам и Стрельцам в воскресенье светит "щекотливый" день, предупредил гороскоп / Rsute

Гороскоп на завтра - на воскресенье, 15 сентября - предупреждает, что представителям ряда знаков Зодиака светит "щекотливый" день.

Близнецам стоит опасаться интрижки там, где необходимо иметь только деловые отношения, пишет Обозреватель.

На Раков может насыпаться много проблем, поэтому в воскресенье необходимо настроить себя на активность. Возможно, к концу дня представители этого знака будут усталые и раздраженные.

Гороскоп на 15 сентября 2019 года также предупреждает Стрельцов - в этот день им грозят конфликты, поэтому лучше не высказывать свое мнение и заняться своими делами.

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