Ученые назвали полезные свойства чая

Чай улучшает здоровье мозга / 1zoom.ru

Ученые из Национального университета Сингапура в результате исследований доказали позитивное влияние натурального черного чая на эффективность работы мозговых связей.

Как сообщается журнале Aging, в эксперименте приняли участие 36 пожилых людей в возрасте от 60 лет.

Специалисты разделили участников эксперимента на две группы. Одни пили чай часто, а другие – гораздо реже.

Читайте такжеУченые назвали неожиданную причину диабетаПоклонники горячего напитка употребляли его, как минимум, четыре раза в неделю. У них выявили более высокую эффективность взаимосвязей в мозге.

Ученые пришли к выводу, что привычка часто пить чай оказывает положительное воздействие на эффективную работу мозга.

Напомним, ученые пришли к выводу, что растворимый кофе вызывает более сильную психологическую зависимость, нежели зерновой, и отрицательно сказывается на работе нервной системы.