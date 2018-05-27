Названы суперсилы каждого знака Зодиака

27 мая 2018, 05:06

У каждого представителя есть свои суперспособности, которые помогают им добиваться поставленных целей.

У каждого знака Зодиака есть своя суперсила.

Исходя из характеристик каждого знака Зодиака, у всех людей есть свои суперсилы.

Не все они помогают захватить мир, но зато делают жизнь каждого представтеля знака пусть чуточку – но лучше.

Овен

Его суперсила в непоколебимой уверенности в собственной правоте. Когда представитель этого знака уверен в своих силах, то он становится просто непобедим.

Вторая суперсила – врожденная ловкость пополам с изобретательностью. Именно эти качества помогают ему выкрутиться даже из самых безвыходных с виду ситуаций.

Третья – непрошибаемый оптимизм и в умение не превращать препятствия в трагедию.

В общем, Овны все на своем пути преодолеют.

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Телец

Умеет рассчитывать ходы наперед. При этом Причем делает это здраво, не слушая туманные советы шестого чувства.

Тельцы к тому же обладают несгибаемым упорством, поэтому не теряют цель ни при каких обстоятельствах. Это делает их сильными лидерами, мотивирующими окружающих на большие свершения.

Отсюда и третья суперсила – умение правильно распоряжаться деньгами. Он не тратится на ненужное, а копит, чтобы с помощью денег решить свои проблемы с гарантированным результатом.

Близнецы

Шестое чувство выручает Близнецов постоянно.

К тому же они умеют дарить людям любовь и поддержку в самые трудные моменты, помогая им становиться сильнее и увереннее.

Отсюда невероятное обаяние, которое помогает им запасть в душу тем, кто может быть им чем-то полезен, и выкручиваться из ситуаций, в которых другим давно уже бы прищемили хвост. Их регулярная легкомысленность воспринимается окружающими как легкость бытия и вызывает не осуждение, а восхищение.

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Рак

У Раков второе дыхание открывается в самый нужный момент, когда остальные знаки уже начинают сомневаться и даже готовы сдаться под давлением обстоятельств. Поэтому Раки зачастую сильно удивляют окружающих, покоряя высоты, которые им вроде бы не по зубам.

Еще одна суперсила, с виду не очень-то "суперсильная", это мечтания. Раки обладают уникальной способностью видеть всю картину целиком и строить далеко идущие планы, погружаясь в свои мечты и делая все, чтобы их осуществить. Заодно их мечты наполняют их уверенностью в собственных силах.

Плюс у представителей этого знака потрясающе развита интуиция. И это касается не только каких-то жизненных ситуаций и угрозы здоровью, но и материальных благ.

Лев

Его суперсила заключается в способности сколотить себе "команду мечты", с которой просто нельзя не победить.

Их внутренний огонь помогает Львам преодолевать любые трудности и выходить из них закаленными. Он становится их движущей силой, придавая им сил, уверенности и вызывая у окружающих искреннее восхищение.

Третья суперсила – творческий, креативный подход. Это помогает им быть уникальными и превращать даже самое неинтересное дело во что-то занимательное, следовательно, наслаждаться жизнью и всем, за что они борятся.

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Дева

Суперсопособность номер раз — это способность продумать план, который сработает, даже при апокалипсисе.

Плюс Девы умеют извлечь выгоду там, где поражение покажется неизбежным. Они могут любую ситуацию вывернуть таким образом, чтобы получить гораздо больше, чем было вложено усилий. Они сознательно, а иногда и неосознанно стараются общаться только с "нужными" и "правильными" людьми, а все "лишние" действия переложить на чужие плечи.

При этом Девы обладают врожденной способностью утешать и успокаивать тех, кто в этом нуждается, помогая им преодолеть жизненные преграды и найти в себе силы двигаться вперед.

Весы

Умеют не только видеть свой скрытый потенциал, но и обладают невероятной способностью реализовывать его в полной мере.

Их творческий подход неизменно привлекает восхищенные взгляды окружающих.

К тому же это очень дружелюбный знак. Их манера быть хорошим для всех, подкрепленная мелкими приятными услугами, успешно открывает им самые надежно запертые двери.

Скорпион

Скорпионы — знатоки человеческой сексуальности, и в этом им нет равных. Как правило, они разбивают не одно сердце на своем жизненном пути.

Их вторая суперсила – харизма. Она буквально притягивает к ним людей. Именно харизма и любовь к жизни позволяют им находить общий язык и оказывать влияние на всех окружающих.

При этом они умеют находить у окружающих слабые места и пользоваться этим. Они отлично знают, на что и когда надо надавить, чтобы ни у кого не было ни желания, ни возможности противиться их воле.

Стрелец

Их интуиции могут позавидовать даже Близнецы. И шестое чувство помогает Стрельцам бить точно в цель. Это идеальный "наводчик" во время командного мозгового штурма и превосходный игрок в сольной партии.

Некоторые уверены, что Стрельцы умеют читать мысли (суперсила номер два). Иначе говоря – "считывать" людей, замечая малейшие жесты и узнавая о них гораздо больше, чем они рассказывают в словах. Эта способность позволяет им находить общий язык с кем угодно.

Ничего удивительного, что они умеют окружать себя только верными друзьями. Стрельцы и сами для них немало делают, но и друзья не просто пользуются их благосклонностью, а действительно благодарны им и готовы порвать за них любого.

Козерог

Самый непотопляемый знак Зодиака. Пробиться к цели ему помогает его сильная энергетика, которая будто выступает его щитом.

Вторая суперсила – оптимизм. Эта способность видеть в людях то, чего они сами в себе не видят, вдохновляет многих окружающих на великие свершения.

Они упорны. Там, где остальные опускают лапки и расписываются в своем бессилье, Козероги таки добиваются своего. Их внутренний стержень даже не из железа, а из мифрила, что и делает их едва ли ни легендарным существом.

Водолей

Они прирожденные новаторы. Способны спастись во время нашествия зомби с помощью перечницы и колоды карт, а потом запатентовать это средство, еще и заработав на нем.

Умеют восставать из пепла и по кирпичику отстроивать разрушенную жизнь, каким бы ударам ни подвергала судьба. Когда другие сдаются и капитулируют, Водолеи только распаляются. Их невозможно остановить, даже когда все вокруг давно потеряли всякую надежду.

При этом у них есть особое восприятие долга: проигнорировать его — значит нарушить их личный кодекс чести. Такое положение вещей часто создает им дополнительные проблемы, но в результате они все равно получают больше, чем те, кто забывает о своем долге.

Рыбы

Первая суперсила — упорство, о котором иногда не догадываются сами Рыбы. Это чувствительный Знак Зодиака с восприимчивой энергетикой, но стихия Рыб — вода. Которая, как известно, точит камень. Каждая Рыба способна "точить камни" как в той поговорке про воду.

Интуиция крайне редко подводит их.

А третья суперсила – обманчивая мягкость. За кажущейся внешней инфантильностью скрывается довольно жесткий характер, и те, кто их недооценивают, часто садятся в лужу. Их частые уступки в мелочах – это маскировка, чтобы создать впечатление беспомощности и победить в чем-то действительно важном.

Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.

По материалам: dailyhoro.ru, wmj.ru и Lifter.

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