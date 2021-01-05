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Какие проекты профессиональные издания чаще всего называли лучшими играми 2020-го

5 января 2021, 22:15

Напомним, что в 2019 году пальму первенства завоевал фантастический триллер японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding.

Кадр из The Last of Us: Part II
Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Многие профессиональные издания на Западе уже выбрали свою лучшую игру года, а независимый портал GOTY Picks в очередной раз бережно собирает всех лауреатов в рамках единого списка с общим числом наград у каждого проекта.

Мы решили взглянуть, какие тайтлы, вышедшие в прошлом году, к текущему моменту получили наибольшее число наград как СМИ, так и их читателей.

В этом году и критики, и игроки чаще всего признавали лучшей The Last of Us Part II: её предпочли 92 издания, а также она победила в 36 опросах среди читателей. Примечательно, что никто из крупных СМИ вроде Destructoid, IGN, Eurogamer не выдал новому творению Naughty Dog награду – в основном отличились европейские сайты.

На втором месте оказался "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. Его предпочли 36 изданий, причём в пользовательских опросах проект одержал лишь одну победу. Закрывает тройку самурайский экшен Ghost of Tsushima: 16 наград от СМИ и 2 победы в зрительских голосованиях.

В течение ближайшего месяца многие другие профессиональные издания успеют выдать свои награды по итогам прошедшего года, поэтому те или иные тайтлы ещё успеют "попрыгать" между разными позициями. Впрочем, призовые места уже сформировалась – вряд ли кто-то успеет приблизиться к ним.

Список лидеров:

  • The Last of Us Part II — 128 (92 редакционных и 36 пользовательских);
  • Hades — 36 (35 редакционных и 1 пользовательский);
  • Ghost of Tsushima — 18 (16 редакционных и 2 пользовательских);
  • Cyberpunk 2077 — 16 (8 редакционных и 8 пользовательских);
  • Animal Crossing: New Horizons — 13 (все редакционные);
  • Final Fantasy VII Remake — 12 (11 редакционных и 1 пользовательский);
  • Half-Life: Alyx — 9;
  • Doom Eternal — 7;
  • Microsoft Flight Simulator — 2.
Кадр из игры Ghost of Tsushima / Sucker Punch

Ранее главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry выбрали самые впечатляющие тайтлы 2020, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в прошлом году.

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

На втором месте расположился супергеройский экшен Spider-Man: Miles Morales. Одной из главных графических фишек игры является трассировка лучей – с ней новый Spider-Man выглядит местами весьма кинематографично. Microsoft Flight Simulator, авиационный симулятор нового поколения, замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, перед нами лучшая реализация облаков и неба в видеоиграх.

Cyberpunk 2077 Ghost of Tsushima Doom Eternal Half-Life Alyx Final Fantasy 7 Remake The Last of Us Part II
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