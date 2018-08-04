Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео

На трассе всеукраинского значения «Киев-Чоп» близ села Ивановцы утром в субботу, 4 августа, произошло крупное дорожное-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль-грузовик лишился кабины.

Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами портала “Mukachevo.net». По предварительной версии событий, на трассе столкнулись три автомобиля − Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и грузовик.

Корпуса всех автомобилей получили сильные повреждения. Спасателям пришлось использовать спецсредства ради извлечения людей из них.

О количестве пострадавших и возможных жертвах ДТП пока ничего не известно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее на Закарпатье пьяный чиновник на «евробляхах» устроил смертельное ДТП, а на Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП с жертвами.