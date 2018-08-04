Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения

Террористы хотят нарастить численность "армии" после понесенных потерь

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российское оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному так называемому "призыву" населения оккупированных территорий в "вооруженные силы" террористических группировок "ЛДНР".

Террористы призывают мужчин для прохождения так называемой "военной службы" в составе "соединений" и "частей" 1 и 2 АК ВС РФ, в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Для этого российскими оккупационными администрациями вносятся изменения в так называемое "законодательство" в отношении призыва и прохождения "военной службы".

Читайте такжеВ штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах"При этом, снижаются требования к кандидатам относительно состояния их здоровья и морально-психологических характеристик. Так, в состав мобилизационного резерва предполагается включать лиц, которые ранее не подлежали призыву вообще, в т.ч. и иностранцев, которые временно находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщают в Минобороны.

В тоже время, добавили в ГУР МО, террористы и оккупанты под видом учений интенсивно оборудуют на территории полигонов 1, 2 АК ВС РФ новые площадки для развертывания дополнительных пунктов приема личного состава.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в группировке «ЛНР» пытаются скрыть множество трупов убитых на Донбассе боевиков, а боевики группировки «ДНР» утопили танк.