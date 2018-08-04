В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах

Иллюстративное фото

Бойцы украинской Нацгвардии задержали в зоне военного конфликта на Донбассе семерых людей по подозрению в сотрудничестве с террористическими группировками «ДНР» и «ЛНР».

Соответствуюющее сообщение было опубликовано в социальной сети Facebook представители пресс-центра штаба ООС. Согласно обнародованным данным, людей задержали на Донетчине на стационарных и подвижных блокпостах неподалеку от населенных пунктов Владимировка, Благодатное и Мариуполь.

«Гвардейцы передали задержанных сотрудникам местных отделов Национальной полиции Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», − говорится в тексте.

Оригинальный пост

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Хмельниччине разоблачили сторонника русского мира.