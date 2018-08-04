ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк

В ООН считают, что быстрые расследования покажут прозрачность и успешность нынешней власти

Представительство ООН в Украине выступило с осуждением кислотной атаки на активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне и призвало правительство как можно скорее расследовать этот и другие случаи нападения на активистов в Украине.

"Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. Мы призываем правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов", - сообщает информационный центр представительства ООН в Украине.

В ООН увязали успешные расследования нападений на активистов с уровнем успешности власти.

Читайте такжеОблитую кислотой Гандзюк доставили самолетом из Херсона в Киев: фото и видео"Сильное гражданское общество, где гарантируется фундаментальное право на свободу слова и безопасность является необходимым для обеспечения прозрачного управления и ответственности власти", - подчеркнули в представительстве.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой.

3 августа правоохранительные органы задержали человека, подозреваемого в покушении на убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.