В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд

Юлия Тютченко в результате несчастного случая попала под поезд

В Сумах вечером 3 августа под колесами поезда погибла известная телеведущая местного канала "АкадемТВ» Юлия Тютченко.

Как отмечает издание «Ваш шанс», трагический инцидент произошел на участке железнодорожного пути Сумы - Товарная в районе Голубых озер.

Как сообщили в полиции Сумской области, компания, в которой были 31-летняя сумчанка и ее муж, отдыхала на природе с употреблением спиртного. Потом женщина решила вернуться домой, а супруг остался на продолжении мероприятия.

При пока невыясненных обстоятельствах Тютченко попала под проходящий пассажирский поезд, который нанес ей травмы, не совместимые с жизнью.

Напомним, 2 августа поступило сообщение, что в Сумах обнаружен мертвым экс-депутат, чиновник городского совета Анатолий Жук. Тело погибшего обнаружили у него дома, рядом с трупом лежал пистолет.