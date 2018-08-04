В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото

В Ирпене Киевской области вкладчики жилых комплексов микрорайона «Благодатный» устроили митинг и заблокировали одну из дорог в городе.

"Инвесторы требовали от застройщиков выполнения обязательств по договорам, заявляли о необходимости привлечения виновных в срыве процесса строительства к ответственности, а также обратились к городским властям, со стороны которых раздавались обещания о помощи инвесторам в сложившейся ситуации", - сказано в пресс-релизе акции протеста, переданному «Украинской правде».

В митинге приняли участие около 200 человек, которые перекрыли дорогу, создав пробку из нескольких сотен автомобилей.

Отмечается, что более тысячи человек до сих пор не могут получить свое жилье, поскольку стройка заморожена уже в течение 18 месяцев.

Известно, что к протестующим вышла исполняющий обязанности городского головы Анастасия Попсуй. Она пообещала поддержку и содействие в защите законных прав инвесторов.

Напомним, в Одессе местные жители возмущены, что на территории одного из кладбищ появилась детская площадка.