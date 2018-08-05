На "синей ветке" киевского метро произошел сбой

О причинах сбоя не сообщают

В метрополитене Киева 5 августа по неизвестной причине произошел технический сбой на "синей ветке" подземки. Это привело к корректировке движения поездов.

"Внимание! Технический сбой на синей линии. Движение поездов организовано от станции "Теремки" до "Контрактовая площадь", от станции "Оболонь" до "Героев Днепра". Извиняемся за неудобства", - отметили в пресс-службе метрополитена Киева в Тwitter.

Увага!

Технічний збій на синій лінії.

Рух поїздів організовано від станції "Теремки" до "Контрактова площа", від станції "Оболонь" до "Героїв Дніпра".

Перепрошуємо за незручності.

Про відновлення руху у звичайному режимі буде одразу повідомлено. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 5 августа 2018 г.

Также добавили, что о возобновлении движения поездов киевского метро в обычном режиме будет сообщено сразу. При этом причину сбоя не озвучили.

Напомним, ранее киевлянин поставил своеобразный рекорд, принеся на обмен в кассу метрополитена 2300 жетонов старого образца.