Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины

Погода, молния, гроза

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что во вторник, 7 августа, в южной части, в восточных и Днепропетровской областях нашей страны местами будет кратковременный дождь и гроза.

На остальной территории без осадков, температура воздуха ночью составит +13-18, днем — +23-28, а на Закарпатье до 31 градуса, говорится на странице Укргидрометцентра в Facebook.

“…в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью — 17-22°, днем 27-32°. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с”, — отмечается в сообщении.

Во вторник в ряде областей Украины ожидается непогода

Напомним, в начале августа начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко говорила, что в нашем государстве летняя погода закончится через 1,5 месяца и может установить рекорд продолжительности.