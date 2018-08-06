Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев

Александр Костенко отказался отвечать на некоторые вопросы журналистов

Освободившийся из российских застенков, крымский активист Александр Костенко прибыл в Киев. У дома, где он временно будет жить, бывшего политзаключенного встретили омбудсмен Людмила Денисова и журналисты.

Трансляцию события вело Радио Свобода.

Денисова объяснила журналистам, что у Костенко с рукой - ему ее сломали еще в ходе ареста оккупантами в 2015 году, запустили перелом, потом сделали операцию, но, как и все в РФ, через одно место - рука воспалилась.

Сам Костенко сказал журналистам, что чувствует себя "не очень" – болит рука.

Читайте такжеЗа три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцевНа вопросы о возможном наличии у него российского паспорта и возможно открытом против него в Украине уголовном производстве, Костенко отвечать отказался, сославшись на то, что необходимо сначала "поговорить со спецслужбами".

После этих вопросов его увела Денисова.

"Все, достаточно", - сказала она представителям СМИ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что незаконно осужденный по политическим мотивам украинец Александр Костенко вышел на свободу из российской тюрьмы. 6 августа Костенко возвратился в Украину.