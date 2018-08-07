Военный эксперт рассказал, что ожидает Украину после отказа от сопротивления России в Азовском море

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Уровень критичности военно-политической обстановки, которая сложилась в последнее время в акватории Азовского моря, колеблется в пределах 7-8 баллов по условной 10-балльной шкале.

С таким мнением выступил военный эксперт Гленн Грант − полковник в отставке армии Великобритании, сообщает «Еспресо.TV». Он полагает, что если украинские власти не станут применять однозначные меры ради защиты суверенитета и территориальной целостности, то положение дел в южной части страны будет ухудшаться с каждым месяцем.

Особую опасность нынешнее положение вещей в Азовской акватории, как считает Грант, представляет для города Мариуполь.

«Город становится просто лишенным товарооборота. Поскольку Россия останавливает судна, которые направляются в Мариуполь, то бизнесмены вынуждены будут заниматься чем-то другим. Ведь никто не хочет терять деньги и время. Они просто сменят сферу своей деятельности. Именно такова тактика (РФ – «Главред») − фактически подавить там любые попытки торговли, превратить ту часть Азовского моря в русское. И, на самом деле, так действительно и будет, если Украина не начнет предпринимать хоть какие-то меры. Азовское море просто станет российским, а равно − и пространство между Азовским морем и Крымом», − пояснил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Госпогранслужбе заявили о неспособности противостоять РФ на Азовском море.