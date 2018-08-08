Синоптики предупредили о ливнях в августе

В августе в Украине два-три дня будут идти ливни, сообщили в Укргидрометцентре

Начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык сообщал, что в августе два-три дня будут идти ливни.

Последний месяц лета “будет теплее, чем среднестатистический”, рассказал управленец “Українським Новинам”.

"В какие-то дни будут дожди в отдельных областях… По осадкам — дожди близко к норме в южных областях, остальная территория немного меньше нормы", — отметил собеседник.

Напомним, в начале августа начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко говорила, что в нашем государстве летняя погода закончится через 1,5 месяца и может установить рекорд продолжительности.