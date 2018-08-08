Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата

В Украине скоро ожидается усиление жары, предупредила синоптик

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине с ближайшего понедельника — 13 августа, ожидается усиление жары.

В Киеве в четверг, 9 числа, прогнозируется сухая и теплая погода, днем около +28 градусов, говорится на странице эксперта в Facebook.

“Над Украиной — антициклон Johannes… и сегодня, и завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса. Ясно, солнечно, белые облака, сухой воздух”, — отмечается в сообщении.

По словам Диденко, температура воздуха пока замечательная — 24… 28 градусов со знаком плюс, в частности, на Закарпатье +28… +32, а на юге и в восточных регионах — +26… +30 градусов.

Напомним, в начале августа начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко говорила, что в нашем государстве летняя погода закончится через 1,5 месяца и может установить рекорд продолжительности.