В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото

Пророссийский глава оккупированной Ялты Алексей Челпанов открыл новый пункт скорой помощи в поселке Форос. Однако спустя несколько недель после торжественной церемонии пункт так и не начал работать, а с фасада здания даже исчезла табличка.

Как сообщает местное издание «Примечания», в Форосе отсутствует пункт скорой помощи на протяжении 27 лет, поэтому местные жители были вынуждены обращаться с жалобами в учреждения Алупки или Ялты.

В начале августа после предварительного пиара Челпанов торжественно открыл новый пункт скорой помощи в Форосе.

«Теперь жители и гости посёлка и соседних населенных пунктов будут более оперативно получать медицинскую помощь специалистов этой экстренной службы, а для ее сотрудников созданы все необходимые условия для работы благодаря комфортному оборудованному помещению», — написал чиновник у себя в Facebook.

Местные журналисты сообщают, что праздник закончился, однако медицинское учреждение так и не открыло двери для пациентов. Спустя две недели после открытия пункта, с фасада здания даже исчезла табличка «Пункт базирования бригад скорой помощи «Форос» с графиком работы. Внутри помещения, пишет издание, видны сложенные друг на друга парты. При этом признаков регулярной работы нет.

Напомним, ранее в Ялте пророссийские активисты возмутились, что праздничный логотип к 180-летию города выполнен в украинских цветах.