Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"

Нынешняя украинская политическая элита — "это говно", полагает Даниил Яневский

Историк, писатель и журналист Даниил Яневский считает, что нынешняя украинская политическая элита является “говном”.

В Украине “настоящая политическая элита одна – та, что пятый год проливает кровь на войне”, рассказал литератор в интервью “Гордону”.

“Да я вообще ни с кем наверху не общаюсь, это говно, а не политическая элита! Некому и нечего там рассказывать”, — отметил собеседник.

По его словам, он 27 лет ищет, что именно сможет потянуть страну вперед. “Только сейчас нащупал. Это должна быть социально организованная группа, куда войдут те, кто прошел фронт и волонтерил”, — сказал Яневский.

Ранее глава Ассоциации психиатров Украины, правозащитник, общественный деятель Семен Глузман сообщил, что несколько нардепов имеют справки о наличии психических заболеваний. По его словам, народные избранники "все здоровенькие, они глубоко аморальные".