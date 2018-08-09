“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину

Донбасс не нужен Владимиру Путину, это мертвая территория, полагает писатель / Reuters

Историк, писатель и журналист Даниил Яневский считает, что захваченная часть Донбасса на хрен не нужна никому, тем более президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Неподконтрольная Киеву часть востока Украины является мертвой территорией, рассказал литератор в интервью “Гордону”.

“Единственное решение, особенно в условиях войны, быстро строить эффективное государство. Думаю, в ближайшие икс лет мы Донбасс точно не вернем, он на хрен не нужен никому, тем более Путину… Зачем втягивать мертвый орган в выздоравливающий организм?”, — задался вопросом собеседник.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что РФ и подконтрольные ей силы на Донбассе хотят скрыть созданную ими там гуманитарную и экономическую катастрофу.