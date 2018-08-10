Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата

Георгий Коваленко / Главред

Для украинского общества, духовенства и верующих существует определенная опасность в результате влияния Московского патриархата, заявил ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко.

Он также подчеркнул, что Украине не стоит недооценивать того давления и сопротивления, которое оказывает Московский патриархат в вопросе предоставления автокефалии УПЦ.

По его словам, в советское время священники РПЦ сотрудничали со спецслужбами СССР как внутри страны, так и за ее пределами.

"Наверное, эта традиция продолжилась и в современной России, особенно, когда священники несут свое послушание вне пределов РФ и в сотрудничестве с дипломатическими структурами", отметил Коваленко во время чата в "Главреде".

Вместе с тем он указал, что куда большей опасностью для Украины является коррупция, экономическая ситуация, гибридная и реальная война, пропаганда и популизм.

"Так же опасно обобщать, а не давать конкретные политические и правовые оценки действиям конкретных людей, в т.ч. иерархов и священников, если они действительно несут угрозу нашей украинской государственности и национальной безопасности", добавил православный протоиерей.

Напомним, ранее Коваленко объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП.