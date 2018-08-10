Тука отреагировал на инициативу лишить жителей «ЛДНР» права голоса

Георгий Тука выступил против изоляции жителей "ЛДНР"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука убежден, что жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нельзя лишать права голоса на всеукраинских выборах.

«Это противоречит действующему законодательству и Конституции. Каким образом мы вообще можем выявить тех, кто принимал участие в референдуме и тех, кто не принимал участие в референдуме? Это каким-то образом было зафиксировано? Нет», — цитирует чиновника InfoResist.

По мнению Туки, лишение голоса является злостной дискриминацией.

«Если мы боимся собственного народа, то извините, значит что-то не так у нас самих. Я не сторонник такого прессинга. Когда я слышу голоса от представителей определенных политических сил, что не стоит давать право голоса, мол, что это «не наш электорат». То я всегда ставлю себе вопрос: А что вы для этих людей сделали, чтобы они были в вашем электорате», — считает заместитель министра.

Помимо того, Георгий Тука уверен, что на оккупированных территориях есть люди с украинским мировозрением.

«Есть и Украина, есть и украинское мировозрение. Есть и подполье, которое работает. Все есть», — акцентировал он.

Напомним, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера призвал лишать украинского гражданства людей, которые принимали участие в "референдуме", который проводился на оккупированных территориях Донбасса в 2014 году.