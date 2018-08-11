СМИ назвали "места силы" в Украине

11 августа 2018, 16:05

В Киеве также есть место, в котором можно “зарядиться” энергией.

СМИ сообщили о "местах силы" в Украине
СМИ узнали, что в Украине есть семь "мест силы" / Фото: zametkin.kiev.ua

В ряде регионов Украины есть так называемые “места силы”, в которых можно “зарядиться” позитивной энергией.

“Место силы” есть и в Киеве — на Владимирской горке, пишет ТСН.

По его данным, наши предки-язычники верили, что там находится энергетический тоннель, соединяющий Землю с космосом, поэтому именно на Владимирской горке находился пантеон их богов.

В Киевской области есть ряд “мест силы”, энергетическим центром Украины считается гора Тотоха, которая находящаяся возле села Медвин Богуславского района Киевской области, называют энергетическим центром Украины. 

“Считается, что даже простая прогулка по горе восстанавливает ауру человека, исцеляет людей от различных заболеваний, вызывает прилив сил и открывает дремавшие до этого способности — например, дар предвидения”, — отмечается в материале.

Также находящаяся в селе Триполье Девич-гора — “одно из самых мощных мест женской силы”. “Если верить "преданьям старины глубокой", в языческие времена здесь находилось святилище покровительницы женщин богини — Девы (отсюда, собственно, и название), поэтому мужчины на Девич-гору не допускались под угрозой смерти”, — добавило издание.

Возле города Ржищев на песчаном острове посредине Днепра находится Лысая Гора (или Гора ведьм), она расположена “на том же меридиане, что и другое знаменитое место силы — пирамида в Египте”.

Гора называется Лысой, поскольку лишена какой бы то ни было растительности, а такие места издавна считались проводниками космической энергии, в дохристианские времена там проводились языческие обряды.Читайте также«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран

В Ямпольском районе Винницкой области находится село Буша. В 2000 году там открыли историко-культурный заповедник, который занимает почти семь гектаров. На его территории находится исторические объекты IV века до нашей эры — VII века нашей эры: скальный храм с высеченным на его стене уникальным рельефом, подземные ходы, городская ратуша, Гайдамацкий яр и казацкое кладбище. 

“Возможно, из-за такого смешения эпох и веков Буша считается местом, где человеку могут открыться — чаще всего во сне — тайны его прошлого (причем не только его самого, но и всего его рода) и будущего — прежде всего в том, что касается его предназначения и места на Земле. Также считают, что это место силы действует омолаживающе на посещающих его женщин”, — говорится в материале.

В Тернопольской области в заповеднике "Медоборы" находится гора Богит — языческая святыня времен Киевской Руси. Ее высота составляет всего 414 метров, но взобраться на нее по прямой практически невозможно, нужно идти в обход.

Когда-то там было городище древних славян и капище со всемирно известной статуей — збруцким идолом, или Святовидом, к которому имели доступ только жрецы. Сейчас он находится в Польше в Краковском археологическом музее.

Главная достопримечательность Богита — дольмен — сложенный из огромных каменных глыб “вход в мир иной”, который считают "родственником" британского Стоунхенджа. Наши предки верили, что через дольмен души умерших людей уходят на небо, а потом возвращаются обратно, чтобы вселиться в младенцев. 

В Мелитопольском районе Запорожской области недалеко от поселка Мирный находится Каменная могила, которая считается самым древним памятником такого рода на территории Украины. “Представляет собой каменную насыпь высотой 12 метров и диаметров 3 километра, где находится 62 каменные пещеры, в которых ученые нашли 160 каменных табличек с надписями, датируемыми III веком до нашей эры”, — добавило издание.

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Киев Украина Владимирская горка места силы
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