"У твоих детей не будет мамы": в Ровно мажор устроил пьяное ДТП и угрожал журналистке

Андрей Бузинарский угрожал журналистке / Фейсбук И.Белецкой

В Ровно Андрей Бузинарский — сын экс-главы областной инспекции труда и экс-руководителя областной инициативной группы Общественного движения "Украинский выбор" (глава движения - Виктор Медведчук) Михаила Бузинарского, в состоянии опьянения протаранил автомобиль и угрожал журналистке.

"Мужчина, в чью машину он въехал, минуя перекресток на красный сигнал светофора, говорит, что автомобиль не подлежит восстановлению", – написала в Facebook журналистка Ирина Белецкая.

По ее словам, виновником ДТП оказался Андрей Бузинарский.

«Я спрашиваю Андрея, что он употреблял – алкоголь или наркотики. Андрей говорит, что и алкоголь, и наркотики. А еще Андрей говорит, что его отпустят, а мне (хана). Говорит, что даст пару долларов ребятам, и меня убьют. А на вопрос "Ты думаешь, что тебе за это ничего не будет" Бузинарский ответил: "Нет, я не думаю, я думаю, что тебе башку сегодня поломают и ты будешь до завтра как минимум трупом. У твоих детей не будет мамы", — рассказала она.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя Хаммера Кирилла Островского, который сбил насмерть ребенка на бульваре Леси Украинки в Киеве.