Во Львове на фестивале показали фильм со сторонником «ЛДНР» в главной роли

Баширов подружился с боевиками на Донбассе / Фото: Facebook/Александр Баширов

На 11-м кинофестивале Wizz-Art во Львове показали короткометражный фильм «Лалай-балалай» российского режиссера Руслана Братова.

Главную роль в ленте исполнил одиозный российский актер и сторонник оккупации Донбасса Александр Баширов. Видео трейлера опубликовано в YouTube.

Известно, что в 2014 году Баширов посетил оккупированную территорию Донбасса, где встретился с боевиками «ЛДНР». По словам актера, он привез на Донбасс «гуманитарку», а также снимал там фильм «Донбасс стучит в наши сердца».

Имя Баширова содержится в базе Миротворца за «активное спонсирование терроризма». Актеру запрещен въезд на территорию Украины. После поддержки боевиков и поездки в «ЛДНР» Баширова уволили во время съемок в одном из сериалов.

Напомним, в список Миротворца Баширов попал вместе с Александром Буйновым, Алисой Фрейндлих и Ларисой Долиной.