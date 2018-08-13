Арестованный бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" вышел на свободу под миллионный залог

Алексей Тамразов вышел на свободу из СИЗО под миллионный залог / УНИАН

Арестованный бывший первый заместитель председателя правления акционерного общества "Укргазвыдобування" (дочернее предприятие "Нафтогаза"), бизнесмен Алексей Тамразов вышел из следственного изолятора под залог в 3 миллиона гривен.

Залог в понедельник, 13 августа, внесли друзья предпринимателя, рассказал его адвокат Николай Ореховский "Украинской правде".

По его словам, бывший топ-менеджер должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорта. Издание отметило, что пока браслет на бизнесмена не надели.

"... апелляцию на решение уже готовят. Но пока суд огласил лишь короткое решение, без мотивировочной части", — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что Алексея Тамразова задержали при попытке дать взятку прокурору ГПУ. Позже Печерский районный суд Киева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.