"Иловайский" отчет ООН не понравился батальону "Донбасс"

"Донбасс" заявил, что они не пытали гражданских / facebook.com/teroboronaDonbass

Бойцы добробата "Донбасс" обвинили Управление комиссара ООН по правам человека в предвзятости и необъективности при подготовке отчета о нарушении прав человека во время боев за Иловайск в августе 2014 года.

"События, указанные в отчете, касаются 24-28 августа. По мнению составителей отчета, в эти дни имели место пытки, содержание в нечеловеческих условиях, расстрелы, приводятся некие бойцы Донбасса, которые совершали это все, например какой-то боец с позывным Кат", - заявил основатель батальона, народный депутат Семен Семенченко, пишет Интерфакс-Украина во вторник, 14 августа.

Комбат-два "Донбасса" Анатолий Виногродский заявил, что в отчете присутствует масса неточностей касательно хронологии и течения боев.

Читайте такжеПод Днепром на скотомогильнике нашли мешки с вещами погибших в Иловайском котле украинских бойцов"Первые бои за Иловайск начались 4 августа. Там принимали участие батальон Кривбасс и Вооруженные силы Украины. Однако в отчете указывается, что это все произошло только 10 августа и батальон Кривбасс там не упоминается. Первый неудачный штурм Иловайска – батальоны Донбасс и Шахтерск, но почему-то забыты ВСУ и полк Азов. Школа №14 была занята не 18-19 августа, а в ночь с 16 на 17 августа", - рассказал он.

Также Винородский заявил, что в отчете ООН имеется информация о пытках и бесчеловечном отношении украинских добровольцев к местным жителям, однако все это ложь. Кстати, по его словам, составители отчета с бойцами "Донбасса" не беседовали.

Семенченко заявил, что по поводу отчета намерен встретится с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионой Фрейзер.

Семенченко напомнил, что батальон "Донбасс" состоял из уроженцев Крыма, Донецкой и Луганской областей.

"Я ни разу не встречал ситуации, когда бы наш боец вел себя враждебно по отношению к местным", - заявил он.

Напомним, Организация Объединенных Наций к четвертой годовщине кровавых боев за Иловайск представила на суд общественности свой отчет о нарушениях прав человека во время событий августа 2014 года на Донбассе. Он основывается на 80 интервью с гражданскими Иловайска и близлежащих сел, а также с бывшими военнопленными.