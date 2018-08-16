"Еще совсем ребенок". На Донбассе серьезно ранена девушка-морпех

На Донбассе тяжело ранена девушка-морпех, ее прооперировали / happy-giraffe.ru

На Донбассе во время вражеского обстрела была ранена боец 503-й отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил армии Украины — 20-летняя Алена Геннадьевна.

В тело девушки попали осколки, она перенесла операцию, написал член воинского формирования Николай Ставицкий на своей странице в Facebook.

"... Еще совсем ребенок. К счастью она будет жить. Операция по удалению осколков была проведена успешно", — отмечается в сообщении.

На Донбассе тяжело ранена девушка-морпех, ее прооперировали / Скриншот с facebook.com/Микола Ставицький

Напомним, вечером 8 августа в районе города Золотое Луганской области боевики обстреляли автомобиль украинских военнослужащих из противотанкового ракетного комплекса, один воин погиб, а еще четверо — ранены.