Вынесен приговор волонтеру Одновол, собиравшей подписи в поддержку Путина

Одновол получила три года условного срока / Фото: krymr.com

Лидера общественной организации "Волонтеры Победы", жительницу Крыма Елену Одновол, которую в Украине называли "доверенным лицом Путина", приговорили к трем годам лишения свободы условно.

"Только что переговорила по телефону с Людмилой Денисовой. Она сообщила, что сегодня в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на три года условно", - цитирует ТАСС уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову.

Российский омбудсмен заявила, что Одновол покинет СИЗО 17 августа. Отмечается, что обвиняемая полностью признала свою вину.

Напомним, 23 апреля СБУ задержала уроженку Херсонщины Елену Одновол, которая была доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина. Во время незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма она незаконно проводила сбор подписей в поддержку Путина.

Напомним, посещение Одновол в украинском СИЗО было одним из условий допуска украинского омбудсмена к Олегу Сенцову.