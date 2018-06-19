Украинский омбудсмен рассказала, какое условие допуска к Сенцову "выкатили" россияне

Российская уполмноченная по правам человека Татьяна Москалькова отказалась давать согласие на визиты своей украинской коллеги Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным – прежде, чем будут организованы для посещения к отбывающим заключение в Украине россиянам.

Такую информацию украинский омбудсмен озвучила в эфире "Радио Свобода".

"Свои посещения - Вышинский, Одновол, Баранов, Одинцов, а потом якобы они пустят меня к Сенцову. Поверить в это сложно, вы же видите - к Сецову не пустили, к Карпюку не пустили, решение суда практически было по Роману Сущенко − тоже нас не пустили", - сказала Денисова.

Украинский омбудсмен также сообщила о том, что гарантирует для Москальковой синхронное посещение четырех заключенных российских граждан, содержащихся в тюрьмах Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские деятели культуры попросили Путина помиловать Сенцова. Далее в Кремле намекнули, что нужно сделать украинскому режиссеру-политзаключеннному ради освобождения.