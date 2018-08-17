Выходные на День независимости: украинцев ждет затяжное празднование

17 августа 2018, 11:55

Жителей Украины ждут сразу три выходных дня подряд.

Военный парад на Крещатике
В Киеве пройдет парад в честь Дня независимости / Reuters

На следующей неделе в Украине будут отмечать День независимости, при этом украинцы получат дополнительный выходной.

В связи с тем, что 24 августа в 2018 году выпадает на пятницу, украинцев ждут сразу три выходных дня подряд – с 24 по 26 августа.

Накануне, 23 августа, в Украине отметят еще один праздник – День Государственного флага, однако выходной в этот день не предусмотрен.

Обратим внимание, что главной традицией празднования Дня независимости является проведение военного парада. Запланирован он и в 2018 году.

Читайте такжеПрограмма мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве

Военные уже активно готовятся к торжественному мероприятию, а репетиции военного парада пройдут в Киеве вечером в субботу, понедельник и среду – 18, 20 и 22 августа соответственно. При этом будут перекрыты полностью: Крещатик, Бессарабская и Европейская площади. Также частично перекроют Большую Васильковскую улицу, часть проспекта Победы и прилегающие улицы, так как по ним поедет тяжелая техника.

В столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны, а одна из таких колонн попала на видео.

Интересно отметить, что в Киеве на параде по случаю Дня независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа. Им, судя по всему, станет советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, больше об истори и традициях Дня независимости в Украине маожно узнать в материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник парад Выходные День независимости
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:15
В Киеве сразу задержали почти полсотни вооруженных людей
11:59
"Это 100 процентов хит": Настя Каменских представила новый зажигательный трек Видео
11:55
Выходные на День независимости: украинцев ждет затяжное празднование Видео
11:50
Экс-советник Госдепа объяснил, как санкциями против РФ Украина навредила сама себе
11:47
Украинское образование в нынешнем виде – это абсурд мнение
11:40
Омелян объяснил необходимость отмены ж/д-сообщения с РФ Видео
11:15
Астролог назвал самый опасный месяц для Путина
11:13
Годовщина свадьбы Ани Лорак и Мурата: супруги проигнорировали праздник
11:06
"Жду комментариев х*секи": гендиректор "Зари" жестко прошелся по тренеру "Шахтера" Видео
10:45
В Укргидрометцентре спрогнозировали в Киеве дождливые выходные
10:20
Синоптик объяснила, почему в Киеве появляется смог Видео
10:19
"Гимн сливают в унитаз": праздничное открытие туалета в херсонском театре затроллили в Сети
10:00
В Харькове возле торгового центра бушевал смерч, опубликовано видео Видео
09:50
В Питере звезда "Убойной силы" попал в реанимацию в тяжелом состоянии
09:39
Астролог спрогнозировал неудачи Порошенко Видео
09:25
Экипаж "Механика Погодина" не пустил на судно сотрудников СБУ и Госпогранслужбы
09:19
Гривна полетела вниз
09:06
Драка Мосийчука и Шахова на телеканале: опубликовано видео второго побоища Видео
09:00
"Просто идеальная, зараза". Оля Полякова в мини-купальнике покрасовалась в секси-позе
09:00
Сегодня Кузьме "Скрябину" было бы 50: где пройдут концерты памяти к юбилею певца Видео
08:52
"Опору сделали как в анекдоте": эксперт назвал самый опасный мост в Киеве Видео
08:40
Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода Видео
08:33
Шесть месседжей, которые Кремль готовит к украинским выборам мнение
08:22
"Боли в сердце, слабый пульс". Сестра Сенцова рассказала о состоянии голодающего режиссера
08:22
"Козлина пьяный": Панин устроил дебош на борту самолёта Симферополь — Москва
08:02
Преображение Господне-2018 и Яблочный спас: что нельзя делать по традиции
07:51
В МИД призвали ужесточить санкции против России: стала известна причина
07:25
"Брага" - "Заря" 2:2, подопечные Вернидуба вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы Видео
07:22
Ксения Собчак показала снимок в свадебном платье и анонсировала перемены
07:12
Судья Лариса Гольник: Не могла подумать, что судьи могут осознано врать
06:53
Ложь, завернутая в париотизм: кто и зачем обманывает украинцев о ситуации в Крыму мнение
06:41
Стали известны самые лживые знаки Зодиака
06:15
"Такие большие и красивые": Надежда Мейхер покорила фанатов глубоким декольте
06:01
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира
05:49
Украина придумала новые санкции против России
05:27
Ученые узнали, что повышает сексуальную активность
05:01
Муженко подсчитал российские танки и солдат на Донбассе
04:35
Олег Винник показал, как покорял волны в Доминикане Видео
04:08
От грязного воздуха ежегодно умирают 300 тысяч украинцев: как уберечься Видео
03:38
В США педагог совратила школьника, "засыпав" его своими интимными фото
03:10
Российский хоккеист Кузнецов ел пельмени из Кубка Стэнли: опубликовано фото
02:33
В России назвали опасным для детей творчество Бузовой, Киркорова и Тимати
02:02
65-летняя жена Макрона показала стройные ноги на велосипедной прогулке: опубликованы фото и видео Видео
01:39
Лопес шокировала поклонников экстравагантным нарядом: опубликованы фото
01:16
За бабушку. В Каменском жестоко избили главврача больницы
00:48
Российский бизнесмен Чичваркин предположил, как умрет Путин
00:19
Социологи обнародовали цифры о патриотизме украинцев в областных городах
16 августа, четверг
23:52
Вынесен приговор волонтеру Одновол, собиравшей подписи в поддержку Путина
23:03
Акция под офисом Медведчука: активисты и Супрун поддержали фильм о Стусе и Сенцова Видео
22:39
В Украине с задачей по математике для 8 класса не справился каждый второй выпускник
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять