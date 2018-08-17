Выходные на День независимости: украинцев ждет затяжное празднование

В Киеве пройдет парад в честь Дня независимости / Reuters

На следующей неделе в Украине будут отмечать День независимости, при этом украинцы получат дополнительный выходной.

В связи с тем, что 24 августа в 2018 году выпадает на пятницу, украинцев ждут сразу три выходных дня подряд – с 24 по 26 августа.

Накануне, 23 августа, в Украине отметят еще один праздник – День Государственного флага, однако выходной в этот день не предусмотрен.

Обратим внимание, что главной традицией празднования Дня независимости является проведение военного парада. Запланирован он и в 2018 году.

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Военные уже активно готовятся к торжественному мероприятию, а репетиции военного парада пройдут в Киеве вечером в субботу, понедельник и среду – 18, 20 и 22 августа соответственно. При этом будут перекрыты полностью: Крещатик, Бессарабская и Европейская площади. Также частично перекроют Большую Васильковскую улицу, часть проспекта Победы и прилегающие улицы, так как по ним поедет тяжелая техника.

В столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны, а одна из таких колонн попала на видео.

Интересно отметить, что в Киеве на параде по случаю Дня независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа. Им, судя по всему, станет советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, больше об истори и традициях Дня независимости в Украине маожно узнать в материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.